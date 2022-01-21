ГБР: Первым убитым во время Революции достоинства был Юрий Вербицкий, а не Сергей Нигоян

Государственное бюро расследований установило личность первого убитого активиста Майдана в 2014 году. По данным экспертизы, это львовянин Юрий Вербицкий.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский.

«Проблемным вопросом является раскрытие первых трех убийств. Здесь есть спорный вопрос с учетом судебно-медицинских экспертиз — кого убили первым? Юрия Вербицкого или Сергея Нигояна? По последним данным, Вербицкого», — отметил Яблонский.

Долгое время Сергея Нигояна, погибшего 22 января 2014 года, считали первым убитым активистом Майдана. Он умер от выстрела свинцовой картечью в районе стадиона «Динамо».