Японія розширила санкції проти росії, заборонивши експорт дронів

Японія розширила список санкцій проти росії за вторгнення в Україну.

Міністерство економіки і промисловості Японії заборонило експортувати в рф безпілотні, літальні та космічні апарати, авіаційні та корабельні двигуни, сталь, алюміній та вироби з них, будівельну техніку, оптичне та фотообладнання, електроустаткування, оптичне волокно, іграшки та інше.