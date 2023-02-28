Новини

Японія запровадила черговий пакет санкцій проти росії. У списку — «ПВК Вагнера» та колаборанти

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Уряд Японії запровадив чергові санкції проти росії за вторгнення в Україну. Обмеження торкнуться 48 людей та 73 організації.

Про це Міністерство закордонних справ оголосило 28 лютого.

Повʼязані з окупованими територіями:

  • Андрій Алексеєнко — голова «уряду» на окупованій частині Херсонської області;
  • Володимир Бобрищев — колишній самопроголошений «начальник Управління кадрового забезпечення МВС Херсонської області»;
  • Геннадій Гаркуша — колишній самопроголошений «командир батальйону міліції «Беркут» в окупованій Херсонській області;
  • Володимир Ліпандін — колишній «керівник поліції» в Херсоні;
  • Василь Носков — «заступник міністра культури, спорту та молоді ЛНР»;
  • Денис Курашов — «заступник міністра звʼязку ДНР»;
  • Дмитро Шмєлєв — «міністр доходів і зборів ДНР»;
  • Тимур Саматов — «міністр промисловості та торгівлі ЛНР»;
  • Костянтин Завізенов — «міністр енергетики ЛНР».

Російські чиновники та посадовці:

  • Алан Лушніков — президент концерну «Калашниов»;
  • заступник міністра оборони Росії Віктор Горемикін;
  • Олександр Харичев — начальник управління із забезпечення діяльності Державної ради;
  • Борис Раппорт — заступник Харичева;
  • Іван Попов — начальник відділу планування ракетної оборони Головного обчислювального центру Генштабу рф;
  • Турпал-Алі Ібрагімов — двоюрідний брат Рамзана Кадирова;
  • Денис Гарієв і Станіслав Воробйов — очільники «Російського імперського легіону», воєнізованого крила Російського імперського руху (РІД).

Компанії, на які поширюється експортна заборона:

  • «Приватна військова компанія Вагнера»;
  • Федеральний центр подвійних технологій «Союз» — спеціалізується на розробці та виробництві твердого ракетного палива , зарядів і корпусів ракетних двигунів;
  • Інститут проблем передачі інформації імені Харкевича;
  • Спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації морських досліджень Далекосхідного відділення Російської академії наук;
  • Всеросійський науково-дослідний інститут фізико-технічних і радіотехнічних вимірювань;
  • Федеральне агентство з технічного регулювання і метрології.

Попередній санкційний пакет від Японії передбачав заборону на експорт вакцин і ядерних матеріалів.