Японія запровадила черговий пакет санкцій проти росії. У списку — «ПВК Вагнера» та колаборанти

Уряд Японії запровадив чергові санкції проти росії за вторгнення в Україну. Обмеження торкнуться 48 людей та 73 організації.
Про це Міністерство закордонних справ оголосило 28 лютого.
Повʼязані з окупованими територіями:
- Андрій Алексеєнко — голова «уряду» на окупованій частині Херсонської області;
- Володимир Бобрищев — колишній самопроголошений «начальник Управління кадрового забезпечення МВС Херсонської області»;
- Геннадій Гаркуша — колишній самопроголошений «командир батальйону міліції «Беркут» в окупованій Херсонській області;
- Володимир Ліпандін — колишній «керівник поліції» в Херсоні;
- Василь Носков — «заступник міністра культури, спорту та молоді ЛНР»;
- Денис Курашов — «заступник міністра звʼязку ДНР»;
- Дмитро Шмєлєв — «міністр доходів і зборів ДНР»;
- Тимур Саматов — «міністр промисловості та торгівлі ЛНР»;
- Костянтин Завізенов — «міністр енергетики ЛНР».
Російські чиновники та посадовці:
- Алан Лушніков — президент концерну «Калашниов»;
- заступник міністра оборони Росії Віктор Горемикін;
- Олександр Харичев — начальник управління із забезпечення діяльності Державної ради;
- Борис Раппорт — заступник Харичева;
- Іван Попов — начальник відділу планування ракетної оборони Головного обчислювального центру Генштабу рф;
- Турпал-Алі Ібрагімов — двоюрідний брат Рамзана Кадирова;
- Денис Гарієв і Станіслав Воробйов — очільники «Російського імперського легіону», воєнізованого крила Російського імперського руху (РІД).
Компанії, на які поширюється експортна заборона:
- «Приватна військова компанія Вагнера»;
- Федеральний центр подвійних технологій «Союз» — спеціалізується на розробці та виробництві твердого ракетного палива , зарядів і корпусів ракетних двигунів;
- Інститут проблем передачі інформації імені Харкевича;
- Спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації морських досліджень Далекосхідного відділення Російської академії наук;
- Всеросійський науково-дослідний інститут фізико-технічних і радіотехнічних вимірювань;
- Федеральне агентство з технічного регулювання і метрології.
Попередній санкційний пакет від Японії передбачав заборону на експорт вакцин і ядерних матеріалів.