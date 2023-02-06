Японія приєдналася до обмежень цін на російські нафтопродукти

Японія встановила цінову стелю на російські нафтопродукти відповідно до санкційної політики країн «Великої сімки».

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ країни.

Гранична ціна російських нафтопродуктів зі знижкою (наприклад, мазут) становитиме $45 за барель, а для преміальних продуктів (наприклад, дизельне пальне) — $100.

З даними японського МЗС, заходи набирають чинності з 6 лютого. Для суден із російськими нафтопродуктами, які були закуплені та завантажені до 5 лютого та вивантажені до 1 квітня, передбачено перехідний період на 55 днів.

Оголошені Японією обмеження відповідають аналогічним заходам, що їх Євросоюз запровадив 5 лютого.