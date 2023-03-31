CNBC: Virgin Orbit мільярдера Річарда Бренсона звільнить 85% персоналу. Компанія може припинити роботу

Каліфорнійська аерокосмічна компанія Virgin Orbit, яка належить британському мільярдеру Річарду Бренсону, до 3 квітня звільнить 675 співробітників — це 85% штату.
Про це пише CNBC із посиланням на аудіозапис гендиректора компанії Дена Харта.
Virgin Orbit не знайшла фінансування, тому змушена залишити лише сотню працівників. Усім звільненим обіцяють посприяти в пошуках нової роботи й виплатити допомогу, на яку піде $8,8 млн.
Є ризики, що в найближчому майбутньому компанія припинить роботу.
На тлі таких новин акції компанії одразу впали на 40% — до $0,34 за акцію. Після закриття торгів вони ще подешевшали — до $0,19 за акцію.
Virgin Orbit — це компанія із запуску супутників, що на 75% належить Річарду Бренсону. Вона шукала інвестиції, тоді як основний власник не захотів її фінансувати.
- У січні цього року Virgin Orbit зазнала невдачі під час спроби запустити супутник на орбіту з території Британії. Це перша така місія в історії Великої Британії. Збій призвів до втрати девʼяти супутників, зокрема британських кубсатів та експериментального навігаційного супутника, який фінансувало Європейське космічне агентство.
- За рік до цього Virgin Orbit успішно запустила в космос ракету з 10 супутниками NASA за допомогою модифікованого літака-розгонича Boeing 747 Cosmic Girl.
- Virgin Orbit планувала надавати послуги із запуску малих супутників і космічних вантажів з літака та конструювати 24 ракети на рік. За планом її LauncherOne повинні виводити на низьку навколоземну орбіту (до 230 км) до 500 кг вантажів. Вартість одного запуску — $10—12 мільйонів, що в рази дешевше запусків з космодромів.
- У травні 2020 року Virgin Orbit провела невдалий запуск з Boeing 747 Cosmic Girl — у ракети після відʼєднання відмовив двигун.