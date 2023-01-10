Перша в історії супутникова місія, запущена з території Британії, зазнала невдачі

Каліфорнійська компанія Virgin Orbit зазнала невдачі під час спроби запустити з території Британії супутник на орбіту.

Це перша подібна місія в історії Великої Британії.

На першому етапі літак-носій Cosmic Girl піднявся з космодрому Корнволл за розкладом у понеділок, 9 січня, о 22:02 за місцевим часом. Вже о 23:09 він запустив ракету, але сталась аномалія, яка не дозволила їй вийти на орбіту. Подробиці аварії не розголошуються.

Збій призвів до втрати девʼяти супутників, зокрема британських кубсатів для вивчення іоносфери, а також експериментального навігаційного супутника, який фінансувало Європейське космічне агентство.