Суд Франції відхилив запит України про екстрадицію екснардепа Костянтина Жеваго

Суд Франції відхилив запит української сторони про екстрадицію екснардепа, акціонера банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву його адвокатів.

Низка українських ЗМІ з посиланням на кореспондентів пишуть, що рішення ухвалив суд міста Шамбері. Жеваго через своїх захисників заявив, що постанова суду підтверджує відсутність підстав для його екстрадиції та доводить необґрунтованість висунутих Україною обвинувачень. Він вважає справу проти нього «політичною» і «піаром» правоохоронних органів.

Його адвокати стверджують, що останні чотири роки бізнесмен неодноразово звертався і продовжує звертатися до Держбюро розслідувань та Офісу генерального прокурора з пропозицією надати свідчення і почати обʼєктивне розслідування, але, за словами Жеваго, правоохоронці не виявляють у цьому інтересу.

За інформацією «Бабеля» в правоохоронних органах, французький суд відмовився видати Жеваго через те, що в Україні триває війна, тому є небезпека для його життя.

Джерела в правоохоронних органах підтвердили, що Жеваго звертався до них з проханням провести процесуальні дії онлайн без його фізичної присутності. «Але, зважаючи на рівень збитків і питань до нього, заочна форма тут не є прийнятною», — зазначив співрозмовник.

Українські правоохоронці мають три дні, аби оскаржити рішення французького суду.