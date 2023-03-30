Суд Франції відхилив запит України про екстрадицію екснардепа Костянтина Жеваго

Суд Франції відхилив запит української сторони про екстрадицію екснардепа, акціонера банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву його адвокатів.
Низка українських ЗМІ з посиланням на кореспондентів пишуть, що рішення ухвалив суд міста Шамбері. Жеваго через своїх захисників заявив, що постанова суду підтверджує відсутність підстав для його екстрадиції та доводить необґрунтованість висунутих Україною обвинувачень. Він вважає справу проти нього «політичною» і «піаром» правоохоронних органів.
Його адвокати стверджують, що останні чотири роки бізнесмен неодноразово звертався і продовжує звертатися до Держбюро розслідувань та Офісу генерального прокурора з пропозицією надати свідчення і почати обʼєктивне розслідування, але, за словами Жеваго, правоохоронці не виявляють у цьому інтересу.
За інформацією «Бабеля» в правоохоронних органах, французький суд відмовився видати Жеваго через те, що в Україні триває війна, тому є небезпека для його життя.
Джерела в правоохоронних органах підтвердили, що Жеваго звертався до них з проханням провести процесуальні дії онлайн без його фізичної присутності. «Але, зважаючи на рівень збитків і питань до нього, заочна форма тут не є прийнятною», — зазначив співрозмовник.
Українські правоохоронці мають три дні, аби оскаржити рішення французького суду.
- 28 грудня 2022 року Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах і наступного дня відправили під екстрадиційний арешт.
- 10 січня 2023 року Костянтин Жеваго вніс мільйон євро застави та вийшов з-під варти із зобовʼязанням не полишати материкову частину Франції.
- Суд уже заарештував акції підприємств Костянтина Жеваго на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 обʼєктів нерухомості. Також арештовано майно інших компаній, які повʼязані з Жеваго, — це 14 майнових комплексів, 21 частка в майнових комплексах, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
- В Україні Жеваго підозрюють у розтраті $113 мільйонів банку «Фінанси та Кредит», від чого постраждали інтереси держави та вкладники банку. Протягом 2007—2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. «Фінанси та Кредит» поручився за цю компанію власними коштами та уклав з іншими іноземними банками договори на понад $113 мільйонів (2,9 мільярда гривень). У 2015 році за невиконання зобовʼязань офшорною компанією іноземні банки стягнули $113 мільйонів з рахунків банку «Фінанси та Кредит», причому заставу списали відразу після того, як банк оголосили неплатоспроможним.