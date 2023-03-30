У японському парламенті чатбот ChatGPT допоміг депутату сформулювати запитання до премʼєра

У Японії на парламентських дебатах премʼєр-міністр відповідав на запитання депутата від опозиції, які створив чат-бот ChatGPT.
Про це пише Bloomberg.
Член Палати представників Японії Казума Накатані з Конституційно-демократичної партії заявив на засіданні парламенту 29 березня, що поставив ChatGPT запитання: «Що б ви запитали в премʼєр-міністра, якби були членом нижньої палати парламенту?» Потім він використав ці відповіді, щоб сформувати запитання премʼєр-міністру Фуміо Кішіді під час обговорення проєкту поправки стосовно політики щодо пандемії коронавірусу.
Серед запитань від ChatGPT було таке: «Щодо законопроєкту про перегляд політики щодо коронавірусу, чи вважаєте ви, що достатньо прислухалися до думки місцевої влади та медичних працівників? І чи не могли б ви розповісти нам, як ці люди реагують на це?».
Сесії парламенту Японії — це ретельно сплановані заходи. Запитання ставлять заздалегідь, і премʼєр-міністр та більшість міністрів уряду Японії зазвичай покладаються на стоси завчасно підготовлених текстів, які вони мають із собою і з яких читають відповіді. Премʼєр Фуміо Кішіда відповів на запитання ChatGPT текстом, підготовленим відповідними урядовцями.
- Нейромережа ChatGPT може видавати базовий програмний код, генерувати фінансовий аналіз, вигадувати персонажа, давати поради та відповідати на запитання. Також вона може розуміти природну людську мову та генерувати деталізований письмовий текст. З 18 лютого ChatGPT доступний в Україні.
- 14 березня зʼявилось оновлення GPT-4 — тепер штучний інтелект зможе аналізувати картинки. Наприкінці березня у ChatGPT стався витік тем розмов інших користувачів із ботом. У політиці конфіденційності компанії зазначається, що дані користувача, такі як підказки та відповіді, можуть використовуватися для продовження навчання моделі. Але ці дані використовуються лише після того, як особисту інформацію видаляють.