У японському парламенті чатбот ChatGPT допоміг депутату сформулювати запитання до премʼєра

У Японії на парламентських дебатах премʼєр-міністр відповідав на запитання депутата від опозиції, які створив чат-бот ChatGPT.

Про це пише Bloomberg.

Член Палати представників Японії Казума Накатані з Конституційно-демократичної партії заявив на засіданні парламенту 29 березня, що поставив ChatGPT запитання: «Що б ви запитали в премʼєр-міністра, якби були членом нижньої палати парламенту?» Потім він використав ці відповіді, щоб сформувати запитання премʼєр-міністру Фуміо Кішіді під час обговорення проєкту поправки стосовно політики щодо пандемії коронавірусу.

Серед запитань від ChatGPT було таке: «Щодо законопроєкту про перегляд політики щодо коронавірусу, чи вважаєте ви, що достатньо прислухалися до думки місцевої влади та медичних працівників? І чи не могли б ви розповісти нам, як ці люди реагують на це?».

Сесії парламенту Японії — це ретельно сплановані заходи. Запитання ставлять заздалегідь, і премʼєр-міністр та більшість міністрів уряду Японії зазвичай покладаються на стоси завчасно підготовлених текстів, які вони мають із собою і з яких читають відповіді. Премʼєр Фуміо Кішіда відповів на запитання ChatGPT текстом, підготовленим відповідними урядовцями.