У «Дії» стартувало нове опитування. Можна обрати склад Нацжурі на «Євробачення-2023»

У застосунку «Дія» запустили нове опитування, в якому українцям пропонують проголосувати за членів національного журі на «Євробачення-2023».
Про це повідомили в Мінцифри.
Опитування вже стартувало. У ньому можуть взяти участь українці віком від 14 років. Щоб проголосувати, треба авторизуватися, перейти в «Послуги» і в розділ «Опитування». Після цього обрати одного з десяти кандидатів. Саме національне журі оцінюватиме виступи виконавців з інших країн у фіналі пісенного конкурсу в Ліверпулі.
Серед кандидатів співачки ROXOLANA, Олена Гребенюк, Тоня Матвієнко, Світлана Тарабарова, засновник гурту ADAM Михайло Клименко, хореограф Амадор Лопес, співак Олександр Фоззі Сидоренко, музикант Олег Собчук, композитор Євген Хмара й танцівниця Олена Шоптенко.
Як тільки опитування закінчиться, сформують рейтинг з пʼяти кандидатів із найбільшою кількістю голосів, які й увійдуть до складу журі на «Євробаченні».
- Україну на «Євробаченні» у 2023 році представлятиме гурт Tvorchi, підготовка виступу та поїздка креативної команди якого в Ліверпуль коштуватимуть майже 3 мільйони гривень. Ідеться про один номер, оскільки торік Україна перемогла в конкурсі, що гарантувало їй участь у фіналі.
- На «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс наступного року проведуть у Британії, яка посіла друге місце. Це буде вдевʼяте, коли «Євробачення» відбудеться у Великій Британії — більше, ніж у будь-якій іншій країні. Конкурс прийматиме британське місто Ліверпуль. Цього разу організатори пісенного конкурсу оголосили про зміни в системі голосування — віднині лише голоси глядачів вирішать, які країни вийдуть до півфіналу.