У Черкаській області з 3 квітня скорочують комендантську годину

У Черкаській області скорочують комендантську годину — з 3 квітня вона триватиме з 00:00 до 4:00. Влада пояснила рішення початком посівної та необхідністю нарощування виробничих потужностей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Під час комендантської години заборонено бути на вулиці та в інших громадських місцях, за винятком сигналу повітряної тривоги, коли людям рекомендовано проходити до бомбосховищ.