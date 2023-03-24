У Київській області з 26 березня скорочують комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.

Про це пише Київська ОВА.

Через скорочення комендантської години більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів працюватимуть довше. Пасажирські перевезення збільшать свій час роботи на 60 хвилин вранці та на 30 — ввечері.

«Не забувайте, що ми живемо в умовах війни, в умовах, коли ворог обстрілює наші мирні міста й села. Тому прошу дотримуватися всіх вимог воєнного стану. Зокрема, комендантської години», — зазначив т. в. о. голови Київської ОВА Дмитро Назаренко.