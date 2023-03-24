У Полтавській області скорочують комендантську годину. Від 27 березня вона триватиме з 23:00 до 04:00.

Начальник Полтавської обласної військової Дмитро Лунін повідомив, що Рада оборони області ухвалила таке рішення після звернення аграріїв.

«В області стартувала посівна, триває підживлення озимих культур. Збільшився світловий день. Робітники виходять рано-вранці в поля, тому є потреба змінити проміжок часу, протягом якого заборонено пересування», — заявив Лунін.