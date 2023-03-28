Верховний суд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна

Верховний суд України виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Його звинувачували в тому, що він видав наказ, який зменшив надходження до держбюджету.
Про це сам Омелян написав у своєму Facebook.
«Щодо моєї справи: рішення кінцеве, перегляду не підлягає, я повністю виправданий обома інстанціями ВАКС і Верховним судом», — зазначив він.
Також Омелян розкритикував антикорупційні органи і висловив сподівання, що в НАБУ проведуть незалежний аудит з приводу його справи.
- За версією слідства, Омелян у грудні 2017 року підписав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Проте один із цих зборів (адміністративний) є дохідною частиною бюджету, тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада, а не міністр. Через дії Омеляна бюджет нібито недоотримав 30,5 млн гривень. Сам Омелян пояснював, що Мінінфраструктури зменшило портові збори, оскільки виконувало рішення уряду.
- Це вже друге розслідування щодо Омеляна. Перше стосувалося незаконного збагачення й декларування неправдивої інформації. Але справу закрили наприкінці літа через закінчення строків давності притягнення до відповідальності.