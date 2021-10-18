Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Омеляна

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна невинуватим у справі про зменшення портових зборів — обвинувачення проти нього не змогли довести.

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні у понеділок, 18 жовтня.

Оскільки Омеляна виправдали, то витрати за проведення експертиз поклали на державу — 7 518 гривень 48 копійок.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже заявила, що оскаржить рішення суду.

За версією слідства, Омелян у грудні 2017 року підписав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Проте один із цих зборів (адміністративний) є дохідною частиною бюджету, тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада, а не міністр. Через дії Омеляна бюджет нібито недоотримав 30,5 млн гривень. Сам Омелян пояснював, що Мінінфраструктури зменшило портові збори, оскільки виконувало рішення уряду.