Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Омеляна

Высший антикоррупционный суд признал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна невиновным по делу об уменьшении портовых сборов — обвинение против него не смогли доказать.

Соответствующее решение суд принял на заседании в понедельник, 18 октября.

Поскольку Омеляна оправдали, то расходы за проведение экспертиз возложили на государство — 7 518 гривен 48 копеек.

Специализированная антикоррупционная прокуратура уже заявила, что обжалует решение суда.

По версии следствия, Омелян в декабре 2017 года подписал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Однако один из этих сборов (административный) является доходной частью бюджета, а потому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. Из-за действий Омеляна бюджет якобы недополучил 30,5 млн гривен. Сам Омелян объяснял, что Мининфраструктуры уменьшило портовые сборы, поскольку выполняло решение правительства.