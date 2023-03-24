Суд арештував Олега Захара — третього фігуранта у справі «пʼяних вечірок»

Суд відправив під варту третього фігуранта справи про «п’яні вечірки» — Олега Захара, підозрюваного в імовірному сексуальному насильстві. Як альтернативу він може внести заставу у 402 тисячі гривень.
Про це пише видання Watchers.Media.
Суд проводив слухання в закритому режимі. Прокуратура наполягала на триманні Захара під вартою. Водночас адвокат підозрюваного просив повністю відмовити в задоволенні клопотання.
На слухання прийшли люди з числа групи підтримки підозрюваного. Четверо з них подали заяви про взяття Захара на поруки.
Двох інших організаторів «пʼяних вечірок» — Андрія Ярину та Ярослава Домбровського — поліція затримала на початку лютого 2023. Їм загрожує до 7 років вʼязниці. Наразі за клопотанням прокуратури Ярина і Домбровський перебувають під вартою.
Нагадаємо, 22 березня Олегу Захару повідомили про підозру в сексуальному насильстві, вчиненому групою осіб (ч. 3 ст. 153 КК України).
- 1 лютого поліція Києва прийшла з обшуками до організаторів вечірок, які знущалися з пʼяних дівчат і викладали відео в соцмережі. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
- Того ж дня правоохоронці повідомили про підозру двом організаторам цих вечірок. Ще шістьом хлопцям вручили повістки до військкомату.
- Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до поліції та генпрокуратури, аби ті взяли до уваги цю історію. Він просить притягнути до кримінальної відповідальності молодиків, які споювали дівчат, а потім давали їм ксанакс і ґвалтували.
- 3 лютого Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід двом організаторам «пʼяних вечірок» у Києві — Андрію Ярині та Ярославу Домбровському. Їх відправили під варту без права на заставу.