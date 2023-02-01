Поліція повідомила про підозру двом організаторам вечірок, на яких знущалися з дівчат. Ще шістьом хлопцям вручили повістки

Правоохоронці повідомили про підозру двом організаторам вечірок, на яких знущались та сексуально домагались до пʼяних дівчат.

Про це «Суспільному» розповіли в Нацполіції.

Ще шістьом хлопцям вручили повістки до військкомату.

Наразі невідомо, за якими саме статтями Кримінального кодексу двом хлопцям повідомили про підозру.