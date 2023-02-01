Уповноважений з прав людини закликав притягнути до кримінальної відповідальності організаторів пʼяних вечірок

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до поліції та генпрокуратури, аби ті взяли до уваги історію з молодими організаторами пʼяних вечірок. Він просить притягнути до кримінальної відповідальності молодиків, які споювали дівчат, а потім давали їм ксанокс та ґвалтували.

Лубінець занепокоєний тим фактом, що стрими та контент хлопців мають попит, а в суспільстві досі є думки, що винуваті в цій ситуації самі постраждалі.

«Винуватим у такому злочині є винятково кривдник. Постраждала особа не може бути винуватою і не повинна почувати себе такою», — зауважив омбудсмен.

Нацполіція відреагувала на ситуацію та вже завітала до кривдників дівчат та організаторів пʼяних вечірок для проведення обшуків. На цей час правоохоронці вже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи в столиці та ще одному регіоні держави.