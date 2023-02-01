Поліція проводить обшуки в організаторів вечірок, які знущалися над пʼяними дівчатами та викладали відео в соцмережі

Поліція Києва прийшла з обшуками до організаторів вечірок, які знущалися над пʼяними дівчатами і викладали відео в соцмережі. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Національна поліція

Кілька днів тому журналістка Ярослава Кравченко та інші активістки опублікували пости про хлопців, які в Києві знайомилися з дівчатами та влаштовували вечірки з алкоголем і наркотиками. У прямому ефірі вони домагалися і знущалися над дівчатами, які були пʼяні або без свідомості. Ці дописи викликали резонанс у соцмережах.

Скріншот з відео

У поліції зазначили, що розслідують цю справу у столиці та ще одному регіоні держави, детальнішу інформацію опублікують пізніше.