«Вивозять бойлери, столи та стільці». Представники УПЦ МП почали виїжджати з Києво-Печерської лаври

Представники Української православної церкви московського патріархату почали виїжджати з Києво-Печерської лаври.

Про це 23 березня в ефірі телемарафону повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

«Були листи від Московського патріархату до заповідника [до Києво-Печерської лаври] стосовно того, що вони не встигають, але насправді процес виїзду відбувається. Вивозять бойлери, столи, стільці. Якийсь процес розпочався. Зараз працює міжвідомча комісія, яка має оцінити стан збереження нерухомого майна і рухомого [музейних експонатів], які були в користуванні УПЦ МП. Коли комісія завершить роботу, можна буде чітко сказати, що було не так», — зазначив Олександр Ткаченко.

На місці присутні працівники МВС, СБУ, а при виїзді з Лаври перевіряють, що саме вивозять.

Нагадаємо, що Міністерство культури та інформполітики України заявило, що УПЦ МП до 29 березня має звільнити всі приміщення, які орендує в Києво-Печерській лаврі. В УПЦ МП заявили, що ці вимоги не мають юридичних підстав.