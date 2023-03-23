Білий дім назвав ідіотом російського пілота, якого Шойгу нагородив за атаку на американський безпілотник

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав ідіотом російського пілота винищувача Су-27, якого міністр оборони рф Сергій Шойгу нагородив «Орденом мужності» за атаку на американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper.

Його слова наводить пресслужба Білого дому.

«Уявлення не маю, чому вони нагородили за хоробрість пілота, який наражав на зловмисний ризик себе та майно США, а в найкращому разі — був просто ідіотом [...]. Я не знаю іншої армії у світі, інших військово-повітряних сил, які б нагороджували льотчика за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, мабуть, у них інакше розуміння цього», — сказав Кірбі.

Саме нагородження він назвав безглуздям.