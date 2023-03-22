Колишній голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко отримав підозру. Справа стосується збитків державі на 500 мільйонів

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку. Йому закидають організацію злочинного угрупування, яке протягом 2019—2021 років заволоділо понад пів мільярда гривень державних компаній «Одеський припортовий завод» та «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія».

Про це НАБУ повідомило 22 березня.

Сума хабара, яку отримали члени цієї «організації» за весь час контролю над заводом, перевищує 2 мільярди гривень.

До справи причетні:

голова Фонду державного майна України — керівник й організатор злочинної організації;

наближена до нього людина — співорганізатор;

радник голови Фонду держмайна;

два в. о. директора «Одеський припортовий завод» (у різні періоди);

в. о. керівника «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія»;

два власники компаній-переможниць аукціону на «Одеський припортовий завод»;

дві фізичні особи — співучасники.

У справі два епізоди. Перший стосується корупції на «Одеському припортовому заводі». За даними слідства, на початку 2020 року Сенниченко домігся обрання лояльних членів наглядової ради заводу, які згодом призначили директором заводу учасника злочинної організації. Фігуранти справи протягом травня 2020 — жовтня 2021 року незаконно продовжували дію угод про переробку газу в карбамід і аміак із компаніями, які перебували під їхнім контролем.

Потім вони підписали договір з наперед визначеною компанією, яка погодилась працювати із заводом на старих умовах, не збільшуючи, а згодом навіть зменшуючи суму компенсації заводу за переробку сировини. Таким чином із травня по грудень 2020 року завод втратив понад 390 мільйонів гривень.

Другий епізод стосується «Обʼєднаної гірничо-хімічної компанії». У жовтні 2020 року Дмитро Сенниченко домігся призначення лояльного в. о. директора компанії. Той, зі свого боку, на виконання вказівок протягом 2020—2021 років від імені держпідприємства умисно уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини за заниженою ціною з чеською компанією, підконтрольною раднику Сенниченка. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами. Це завдало державі збитків на понад 118 мільйонів гривень.

Результат цих двох епізодів — збитки державі на понад 500 мільйонів гривень.