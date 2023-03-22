Поліція оголосила про підозру третьому співучаснику пʼяних вечірок у Києві. Там хлопці знущалися з непритомних і пʼяних дівчат

Поліція Київської області оголосила про підозру третьому фігуранту пʼяних вечірок у столиці.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Слідство встановило, що 21-річний блогер був співучасником сексуального насильства та фіксації злочинів на відео.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 153 КК України (сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи). Ця стаття передбачає до 7 років позбавлення волі.