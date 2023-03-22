Поліція оголосила про підозру третьому співучаснику пʼяних вечірок у Києві. Там хлопці знущалися з непритомних і пʼяних дівчат

Поліція Київської області оголосила про підозру третьому фігуранту пʼяних вечірок у столиці.
Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Слідство встановило, що 21-річний блогер був співучасником сексуального насильства та фіксації злочинів на відео.
Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 153 КК України (сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи). Ця стаття передбачає до 7 років позбавлення волі.
- 1 лютого поліція Києва прийшла з обшуками до організаторів вечірок, які знущалися з пʼяних дівчат та викладали відео в соцмережі. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
- Того ж дня правоохоронці повідомили про підозру двом організаторам цих вечірок. Ще шістьом хлопцям вручили повістки до військкомату.
- Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до поліції та генпрокуратури, аби ті взяли до уваги цю історію. Він просить притягнути до кримінальної відповідальності молодиків, які споювали дівчат, а потім давали їм ксанакс і ґвалтували.
- 3 лютого Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід двом організаторам пʼяних вечірок у Києві — Андрію Ярині та Ярославу Домбровському. Їх відправили під варту без права застави.