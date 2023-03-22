У Запоріжжі 25 людей постраждали від ракетного удару — одна жертва загинула

У Запоріжжі вже відомо про одного загиблого та 25 постраждалих внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку.
Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.
За його даними, зараз у лікарнях перебувають 25 людей: троє у важкому стані, 19 у середньому, троє в легкому (з них двоє дітей).
На місці працюють рятувальники ДСНС та міської аварійно-рятувальної служби, медики, психологи та працівники соцзахисту.
Російські війська вдень 22 березня обстріляли Запоріжжя, зокрема є влучання в житлові багатоповерхівки. Президент Володимир Зеленський опублікував відео влучання в будинок.
- У ніч на 22 березня війська росії провели дронову атаку на Україну. З 21 дрона-камікадзе сили ППО збили 16. У Київській області безпілотник влучив у гуртожиток у місті Ржищів, загинули четверо людей. У Житомирській області дрон поцілив у обʼєкт інфраструктури. Там без жертв.