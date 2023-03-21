Рада призначила Олександра Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості

Новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості став ексочільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

За відповідне рішення проголосували 312 нардепів, повідомив депутат Олексій Гончаренко.

Третього березня Камишін також став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

Олександр Камишін був на посаді голови правління «Укрзалізниці» з 1 квітня 2022 року (з 11 серпня 2021 року виконував обовʼязки голови). У лютому 2023 року подав у відставку, тепер він займатиметься розвитком євроінтеграції української залізниці. Замість Камишіна тимчасовим очільником «Укрзалізниці» стане член правління Євген Лященко, який раніше очолював медіахолдинг Ріната Ахметова.