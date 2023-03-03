Олександр Камишін став позаштатним радником Зеленського. Раніше він очолював «Укрзалізницю»

Олександр Камишін, який подав у відставку з посади голови правління «Укрзалізниці», став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

Відповідний указ опублікували 3 березня.

Олександр Камишін був на посаді голови правління «Укрзалізниці» з 1 квітня 2022 року (з 11 серпня 2021 року виконував обовʼязки голови). У лютому 2023 року подав у відставку, тепер він займатиметься розвитком євроінтеграції української залізниці. Замість Камишіна тимчасовим очільником «Укрзалізниці» стане член правління Євген Лященко, який раніше очолював медіахолдинг Ріната Ахметова.