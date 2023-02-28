«Укрзалізницю» після відставки Камишіна очолить екскерівник медіахолдингу Ахметова

Тимчасово очільником «Укрзалізниці» стане член правління Євген Лященко. На цій посаді він замінить Олександра Камишіна, який напередодні подав у відставку.

Про це повідомив член правління УЗ Орест Логунов.

На посаді члена правління «Укрзалізниці» Лященко займався фінансовими питаннями.

Із 2012 року він був фінансовим директором «Медіа Група Україна», а з липня 2014 року призначений директором холдингу аж до 2019-го.