«Укрзалізницю» після відставки Камишіна очолить екскерівник медіахолдингу Ахметова

Тимчасово очільником «Укрзалізниці» стане член правління Євген Лященко. На цій посаді він замінить Олександра Камишіна, який напередодні подав у відставку.
Про це повідомив член правління УЗ Орест Логунов.
На посаді члена правління «Укрзалізниці» Лященко займався фінансовими питаннями.
Із 2012 року він був фінансовим директором «Медіа Група Україна», а з липня 2014 року призначений директором холдингу аж до 2019-го.
- 27 лютого голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін оголосив про свою відставку. Він займатиметься розвитком євроінтеграції української залізниці в Європі. Олександр Камишін був на посаді голови правління АТ «Укрзалізниця» з 1 квітня 2022 року (з 11 серпня 2021 року виконував обовʼязки очільника).