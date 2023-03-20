Норвегія передала ЗСУ вісім танків Leopard 2. Вони вже в Україні

Норвегія передала Україні вісім танків типу Leopard 2 і чотири ремонтні спецмашини NM217 Bergepanser. Саме таку кількість вони й обіцяли.
Про це повідомляють Збройні сили Норвегії.
«Вісім норвезьких танків дісталися України та готові воювати проти росії. Також у Польщі триває навчання особового складу під егідою ЄС», — йдеться в повідомленні.
Крім цього, Норвегія виділила кошти на боєприпаси та запчастини танків.
«Ми вважаємо, що нині абсолютно правильно підтримувати Україну. Для норвезької та європейської безпеки важливо, щоб росія не виграла», — заявив міністр оборони Бьорн Арільд Грам.
- 15 березня міністр оборони США Ллойд Остін розповів, що танкова коаліція з девʼяти країн планує передати ЗСУ 150 танків Leopard. Наразі Україна вже отримала від Польщі 14 таких танків, а від Норвегії 8.