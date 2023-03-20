У росії завели справу на суддів та прокурора Міжнародного кримінального суду через ордер на арешт путіна

Слідчий комітет росії завів кримінальну справу на суддів та прокурорів Міжнародного кримінального суду. Ті напередодні видали міжнародний ордер на арешт президента рф володимира путіна.

Про це пише Слідком рф у своєму Telegram-каналі.

Там розповіли, що справу порушили проти суддів Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали, Серхіо Херардіо Угаль, а також проти прокурора МКС Каріма Хана.

У Слідкомі росії вважають, що кримінальне переслідування путіна має «свідомо незаконний характер, оскільки підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає».

Там нагадують, що відповідно до Конвенції про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, лідери держав мають імунітет від юрисдикції іноземних держав. Тому судді МКС нібито вчинили злочин за російським законодавством — намагаються притягнути до відповідальності свідомого невинного та незаконного його звинувачують.

Чому у росії неправі?

Міжнародний кримінальний суд єдиний у світі має право притягувати до відповідальності будь-кого. Жодна людина в світі немає імунітету перед МКС. Його створили на основі Римського статуту, який ратифікували 123 країни світу. Оскільки рф цей статут не ратифікувала, то вона може не визнавати рішення суду та не зобовʼязана їх виконувати, але не це забороняє суду порушувати проти росіян кримінальні справи. Україна теж не ратифікувала статут, але визнає юрисдикцію суду на своїй території. Тому МКС може розслідувати воєнні злочини, які вчинили на міжнародно визнаній території України, і висувати звинувачення.