У росії завели справу на суддів та прокурора Міжнародного кримінального суду через ордер на арешт путіна

Слідчий комітет росії завів кримінальну справу на суддів та прокурорів Міжнародного кримінального суду. Ті напередодні видали міжнародний ордер на арешт президента рф володимира путіна.
Про це пише Слідком рф у своєму Telegram-каналі.
Там розповіли, що справу порушили проти суддів Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали, Серхіо Херардіо Угаль, а також проти прокурора МКС Каріма Хана.
У Слідкомі росії вважають, що кримінальне переслідування путіна має «свідомо незаконний характер, оскільки підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає».
Там нагадують, що відповідно до Конвенції про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, лідери держав мають імунітет від юрисдикції іноземних держав. Тому судді МКС нібито вчинили злочин за російським законодавством — намагаються притягнути до відповідальності свідомого невинного та незаконного його звинувачують.
Чому у росії неправі?
Міжнародний кримінальний суд єдиний у світі має право притягувати до відповідальності будь-кого. Жодна людина в світі немає імунітету перед МКС. Його створили на основі Римського статуту, який ратифікували 123 країни світу. Оскільки рф цей статут не ратифікувала, то вона може не визнавати рішення суду та не зобовʼязана їх виконувати, але не це забороняє суду порушувати проти росіян кримінальні справи. Україна теж не ратифікувала статут, але визнає юрисдикцію суду на своїй території. Тому МКС може розслідувати воєнні злочини, які вчинили на міжнародно визнаній території України, і висувати звинувачення.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, в росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей. Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає такий ордер чинному президенту.
- Арештувати Путіна тепер точно зобовʼязані 123 країни, які ратифікували Римський статут. Це всі країни Європи, всі країни Південної Америки, в тому числі деякі члени БРІКС — організації, в якій росія є учасником. Також до членів МКС входить Японія, Австралія й Канада, Афганістан, Таджикистан, Монголія і багато інших країн.