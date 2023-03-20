Ексначальника СБУ в Харківській області Дудіна підозрюють у держзраді. Йому загрожує довічне увʼязнення

Колишнього керівника Управління Служби безпеки у Харківській області Романа Дудіна підозрюють у державній зраді та інших правопорушеннях.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Слідство встановило, що напередодні 24 лютого 2022 року Дудін знав про високу ймовірність повномасштабної війни з росією. Але замість організації супротиву він фактично зайнявся саботажем. Експосадовець сподівався, що наступ буде успішним і російські окупанти врахують його антиукраїнську діяльність.

Зокрема, він спробував усунути від виконання обовʼязків голову Харківської ОВА, щоб захопити владу і завадити запровадженню воєнного стану.

Також Дудін намагався дискредитувати чинну владу Харкова та області через ЗМІ та паралізувати органи безпеки — для цього він перешкоджав роботі єдиної системи управління Сил безпеки та Сил оборони Харківщини.

Крім того, підозрюваний незаконно віддав наказ особовому складу СБУ в Харківській області покинути Харків та сприяв здачі ворогу зброї та боєприпасів. В умовах воєнного стану Дудін самовільно залишив місце несення служби без поважних причин.

Екскерівника підозрюють за ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби), ч. 4 ст. 402 (непокора) КК України.

Роману Дудіну загрожує довічне увʼязнення. Після того як захист ознайомиться зі справою, її передадуть до суду.