Суд заарештував ексголову Управління СБУ в Харківській області. Його звинувачують у держзраді

Суд заарештував колишнього очільника Управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна, якого підозрюють у державній зраді.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, 24 лютого Дудін із власної ініціативи почав діяти на шкоду обороноздатності та державній безпеці України. Він перешкоджав роботі єдиної системи управління Сил безпеки та Сил оборони і не виконував завдань, покладених на управління СБУ.

«Також він вчинив багатоетапні дії, направлені на усунення голови Харківської обласної військової адміністрації від виконання обовʼязків», — заявляє ОГП.

Окрім того, як співробітник-військовослужбовець СБУ, Дудін перебував у підпорядкуванні командувача угруповання військ «Харків». Намагаючись ухилитися від військової служби, він самовільно та незаконно перебував за межами Харківської області. Дудін не брав участі у виконанні бойових розпоряджень командувача та виконанні завдань, повʼязаних із організацією контррозвідувальної і контрдиверсійної діяльності в Харківській області, а також участі в обороні Харкова.