Суд заарештував ексголову Управління СБУ в Харківській області. Його звинувачують у держзраді

Суд заарештував колишнього очільника Управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна, якого підозрюють у державній зраді.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
За даними слідства, 24 лютого Дудін із власної ініціативи почав діяти на шкоду обороноздатності та державній безпеці України. Він перешкоджав роботі єдиної системи управління Сил безпеки та Сил оборони і не виконував завдань, покладених на управління СБУ.
«Також він вчинив багатоетапні дії, направлені на усунення голови Харківської обласної військової адміністрації від виконання обовʼязків», — заявляє ОГП.
Окрім того, як співробітник-військовослужбовець СБУ, Дудін перебував у підпорядкуванні командувача угруповання військ «Харків». Намагаючись ухилитися від військової служби, він самовільно та незаконно перебував за межами Харківської області. Дудін не брав участі у виконанні бойових розпоряджень командувача та виконанні завдань, повʼязаних із організацією контррозвідувальної і контрдиверсійної діяльності в Харківській області, а також участі в обороні Харкова.
- Про затримання Дудіна стало відомо напередодні. 29 травня президент Володимир Зеленський звільнив його під час візиту в Харківську область. Він заявив, що зробив це через те, що Дудін «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто».
- Нагадаємо, 16 липня правоохоронці затримали колишнього очільника Управління СБУ в Криму Олега Кулініча. Президент Володимир Зеленський призначив Кулініча головою Управління СБУ в Криму в жовтні 2020 року, а 2 березня 2022 року звільнив його.
- Після затримання Кулініча президент Зеленський відсторонив генпрокурора Ірину Венедіктову й усунув від виконання обовʼязків голову СБУ Івана Баканова. Згодом Рада їх звільнила.