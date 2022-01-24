Загроза вторгнення Росії. СБУ запевняє, що Харківська область готова до надзвичайних ситуацій — на ворога чекають «сюрпризи»

Силовики Харківської області готові до будь-яких надзвичайних ситуацій у разі вторгнення військ Росії. Ворогу обіцяють «дуже багато сюрпризів».
Про це заявив начальник обласного антитерористичного центру (АТЦ) СБУ Роман Дудін, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За його словами, за 8 років, з початку війни на Донбасі, склад АТЦ значно підвищив боєздатність і лише за останній рік було більше 134 навчань, з яких половина проводилася з узгоджненням всіх силових структур. Дудін зазначив, що силовики відпрацювали понад 10 сценаріїв можливого розвитку подій спільно з командуванням Збройних сил.
«Щодо військового компонента. У вихідні я зустрічався з генералом [головнокомандувач ЗСУ] Залужним. Із ним повністю погоджено всі дії, всі можливі сценарії, всі можливі потенційні небезпеки. Вони всі враховуються. На території Харківського регіону, як і на території всієї України загалом, є дуже багато «сюрпризів», які можуть чекати на потенційного загарбника», — сказав Дудін, додавши, що силовики мають «козирі в рукаві».
Окремо він оцінив рівень готовності силовиків у 10 балів, тоді як у 2014 році він був на рівні одного.
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