Угроза вторжения России. СБУ уверяет, что Харьковская область готова к чрезвычайным ситуациям — врага ждут «сюрпризы»

Силовики Харьковской области готовы к любым чрезвычайным ситуациям на случай вторжения войск России. Врагу обещают «очень много сюрпризов».

Об этом заявил начальник областного антитеррористического центра (АТЦ) СБУ Роман Дудин, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, за 8 лет, с начала войны на Донбассе, состав АТЦ значительно повысил боеспособность и только за последний год было более 134 учений, из которых половина проводилась в согласовании со всеми силовыми структурами. Дудин отметил, что силовики отработали более 10 сценариев возможного развития событий совместно с командованием Вооруженных сил.

«По военному компоненту. В выходные я встречался с генералом [главнокомандующий ВСУ] Залужным. С ним полностью согласованы все действия, все возможные сценарии, все возможные потенциальные опасности. Они все учитываются. На территории Харьковского региона, как и на территории всей Украины в целом, есть очень много «сюрпризов», которые могут ожидать потенциального захватчика», — сказал Дудин, добавив, что у силовиков есть «козыри в рукаве».

Отдельно он оценил уровень готовности силовиков в 10 баллов, тогда как в 2014 году он был на уровне одного.