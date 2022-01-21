Зеленский заявил о возможной угрозе оккупации Харькова. Мэр города заверил, что оснований для паники нет

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Washington Post сказал, что в случае обострения ситуации на границе, Россия может оккупировать Харьков.

«Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен повод: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это возможно», — отметил глава государства и добавил, что захват Харькова не будет «просто вторжением», а станет «началом полномасштабной войны».