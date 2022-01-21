Зеленський заявив про можливу загрозу окупації Харкова. Мер міста запевнив, що підстав для паніки немає

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю американському виданню The Washington Post сказав, що у разі загострення ситуації на кордоні Росія може окупувати Харків.

«Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо», — зазначив глава держави і додав, що захоплення Харкова не буде «просто вторгненням», а стане «початком повномасштабної війни».