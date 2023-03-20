Австралія запровадила нові санкції проти Ірану за постачання дронів росії та порушення прав людини

Австралія запровадила санкції проти людей та організацій, причетних до поставок безпілотників росії, а також проти відповідальних за порушення прав людини в країні.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ країни.

Австралійський уряд запровадив фінансові санкції та заборонив вʼїзд 14 людям, а також наклав цільові фінансові санкції на 14 організацій через порушення прав людини в Ірані. Серед них — чотири члени Поліції моралі, відповідальні за затримання Махси Аміні.

Також у списку обмежень опинилися інші високопоставлені іранці — правоохоронці, політичні й військові діячі, зокрема, члени «Корпусу вартових Ісламської революції», які придушували антиурядові протести.

Австралія також запровадила цільові фінансові санкції, заборонила вʼїзд 13 громадянам Ірану та ввела обмеження проти однієї організації, яка займається виробництвом і постачанням безпілотників до росії.