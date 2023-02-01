Австралія запровадила санкції проти Ірану через постачання дронів росії

Австралія оголосила про додаткові санкції проти Ірану через постачання безпілотників росії.

Про це пише CNN.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що додаткові санкції наклали на чотирьох іранців і чотири організації, залучені до виробництва та постачання безпілотників рф.

Крім санкцій проти Ірану, Австралія запровадила обмежувальні заходи стосовно М’янми через порушення прав людини.

«Ми використовуємо всі наявні у нас стратегії для захисту прав людини — від діалогу і дипломатії до санкцій, відповідно до наших цінностей та інтересів», — ідеться в заяві австралійського МЗС.