Австралія приєдналася до створення спецтрибуналу для рф

Австралія приєдналася до країн, які допомагатимуть створити спецтрибунал щодо воєнних злочинів росіян в Україні.
Про це повідомила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг.
«Австралія приєдналася до основної групи партнерів, зокрема до Франції та Великої Британії, щоб гарантувати, що керівництво росії буде притягнуто до відповідальності за незаконне вторгнення в Україну», — зазначила вона.
- 23 листопада 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання російської федерації державою-спонсором тероризму. Також парламентарі закликали до створення спеціального міжнародного трибуналу.
- 1 грудня 2022 року Національна асамблея Франції ухвалила резолюцію, якою закликає до створення, за необхідності, спеціального трибуналу, щоб притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців.