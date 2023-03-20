У Фінській затоці «танкери-привиди» з підсанкційною російською нафтою загрожують безпеці судноплавства

У Фінській затоці зʼявилися неідентифіковані «танкери-привиди», які перевозять російську нафту. Їхня кількість різко зросла після того, як країни «Великої сімки» запровадили максимальну ціну на російські нафтопродукти, а ЄС і Велика Британія заборонили імпорт морем російської сирої нафти.

Про це пише Euractiv.

Сотні танкерів у поганому технічному стані загрожують безпеці судноплавства і навколишньому середовищу. У береговій охороні Фінської затоки зазначили, що екіпаж деяких суден, імовірно, раніше не плавав у цьому районі. Це створює ризик аварії.

У разі аварії та розливу нафти Фінляндії та Естонії доведеться ліквідувати наслідки, бо даних про стан, вік та страховку неідентифікованих кораблів немає.