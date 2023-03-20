У Фінській затоці «танкери-привиди» з підсанкційною російською нафтою загрожують безпеці судноплавства

У Фінській затоці зʼявилися неідентифіковані «танкери-привиди», які перевозять російську нафту. Їхня кількість різко зросла після того, як країни «Великої сімки» запровадили максимальну ціну на російські нафтопродукти, а ЄС і Велика Британія заборонили імпорт морем російської сирої нафти.
Про це пише Euractiv.
Сотні танкерів у поганому технічному стані загрожують безпеці судноплавства і навколишньому середовищу. У береговій охороні Фінської затоки зазначили, що екіпаж деяких суден, імовірно, раніше не плавав у цьому районі. Це створює ризик аварії.
У разі аварії та розливу нафти Фінляндії та Естонії доведеться ліквідувати наслідки, бо даних про стан, вік та страховку неідентифікованих кораблів немає.
- 4 лютого Рада Євросоюзу офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які експортуються або походять з рф. Гранична ціна російських нафтопродуктів зі знижкою (наприклад, мазут) наразі становить $45 за барель, а для преміальних продуктів, як-от дизельного пального — $100. Це максимальні ціни, за якими дозволено перевозити морем до третіх країн нафтопродукти з рф. Вони почали діяти з 5 лютого 2023 року.
- За підрахунками експертів, «тіньовий флот», який допомагає росіянам перевозити підсанкційну нафту, налічує близько 600 суден — це приблизно 10% світової кількості великих танкерів.
- Видання Bloomberg знайшло дві компанії з Індії та Обʼєднаних Арабських Еміратів, які допомагають росії обходити санкції, надаючи їй нафтові танкери.