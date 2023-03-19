ОК «Південь»: Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії та згортає пошуки американського дрона

У Чорному морі станом на ранок 19 березня чергують 9 російських кораблів. Серед них два надводні ракетоносії, їхній загальний залп — 16 «Калібрів».

Про це повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, росіяни згортають пошуки американського безпілотника MQ-9 Reaper, бо погода і глибини не сприяють продовженню цих робіт.

Ракетоносії в Чорному морі можуть точково бити ракетами по Україні. За словами Гуменюк, росіяни намагаються знайти нову тактику, адже завдяки українській ППО масовані ракетні удари не дають окупантам очікуваних результатів.