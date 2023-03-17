ЄС анонсував виплату Україні другого траншу макрофінансової допомоги

ЄС наступного тижня перерахує Україні другий транш макрофінансової допомоги із загального пакета на суму €18 мільярдів.
Про це повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.
За його словами, ідеться про виплату €1,5 мільярда у вигляді екстреної допомоги, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні потреби.
«ЄС зобовʼязується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — запевнив віцепрезидент Європейської комісії.
- Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС — €3 мільярди — Україна отримала в січні. Перший транш Київ отримав без жодних умов. Однак, згідно з домовленостями, наступні €15 мільярдів Україна отримуватиме лише за умови виконання своїхх зобовʼязань.