ЄС анонсував виплату Україні другого траншу макрофінансової допомоги

ЄС наступного тижня перерахує Україні другий транш макрофінансової допомоги із загального пакета на суму €18 мільярдів.

Про це повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

За його словами, ідеться про виплату €1,5 мільярда у вигляді екстреної допомоги, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні потреби.

«ЄС зобовʼязується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — запевнив віцепрезидент Європейської комісії.