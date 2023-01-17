Для отримання €18 мільярдів від ЄС Україні потрібно скасувати податкові пільги, які діють з початку війни

Згідно з Меморандумом про програму макрофінансової допомоги на суму €18 мільярдів, для отримання наступних траншів Україні потрібно скасувати податкові пільги, запроваджені з початку повномасштабної війни.

Про це йдеться у документі Єврокомісії.

Зокрема, для виділення другого та інших траншів Україна має реалізувати дорожню карту щодо поетапного скасування тимчасових надзвичайних заходів, вжитих після початку війни в галузі податкової політики, у послідовному порядку, з належним урахуванням безпеки та її впливу на економічну ситуацію. Орієнтовно, це мають зробити у першому-другому кварталі 2023 року.

Також Україна має вжити заходів щодо підтримки стабільності банківської системи. Йдеться про запровадження узгодженої методології за наступністю у наглядових радах державних банків та підготовку до запуску оцінки активів комерційних банків.

Також Україна має удосконалити режими банкрутства юридичних осіб та неплатоспроможності фізичних осіб та запровадити заходи щодо зміцнення системи страхування.