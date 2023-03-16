Колишньому керівнику «Борисполя» Євгену Дихне запропонували держпосаду за день до вироку суду

Колишній гендиректор аеропорту «Бориспіль» та ексочільник авіакомпанії МАУ Євген Дихне погодився обійняти державну посаду за день до рішення суду про 5 років увʼязнення.
Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю».
За рішенням суду Дихне не може працювати на адміністративних і керівних посадах протягом трьох років.
Водночас журналістка запитала, чи погодився б Дихне на роботу держслужбовця, якби цього рішення не було.
«Я вже погодився, але не можу про це розповідати. Це було за день до рішення суду. І це про те, наскільки спокійно я ставився до цього судового процесу і наскільки розраховував на справедливе рішення суду», — відповів він.
Поки триматиме апеляція, Дихне готується до публічного висвітлення судового процесу, оскільки вважає вирок суду несправедливим.
«Ми припустилися великої помилки: розраховували на справедливість і розсудливість суду та публічно наш процес не висвітлювали. Тепер будемо максимально публічними. Бо це не про Дихне, це про відновлення справедливості», — пояснив екскерівник «Борисполя».
- 1 березня Вищий антикорупційний суд визнав звільненого президента авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) Євгена Дихне винуватим у зловживаннях, коли він очолював міжнародний аеропорт «Бориспіль». Його засудили до 5 років позбавлення волі, а колишню начальницю відділу аеропорту Олесю Левочко — до чотирьох років. Вирок ще не набув чинності та протягом 30 днів може бути оскаржений в Апеляційній палаті ВАКС.