Справа Дихне: колишній керівник «Борисполя» здавав приміщення компаніям, повʼязаним із бізнес-партнером Коломойського та сайтом Obozrevatel

Колишнього гендиректора аеропорту «Бориспіль» та ексочільника авіакомпанії МАУ Євгена Дихне засудили до 5 років увʼязнення за незаконну здачу в оренду приміщень аеропорту двом компаніям. Ці компанії виявилися повʼязані з бізнесменом Ігорем Коломойським та онлайн-виданням Obozrevatel.

Про це йдеться в матеріалі «Бабеля».

За версією суду Дихне в змові з начальницею служби орендних відносин аеропорту «Бориспіль» Олесею Левочко без конкурсу, за заниженими цінами і в обхід процедури здали приміщення на третьому поверсі терміналу D аеропорту двом приватним компаніям — «Артерія Груп» і «Кофе Бар Плюс». Кінцевий власник «Кофе Бар Плюс» — бізнес-партнер акціонера МАУ Ігоря Коломойского Тимур Міндіч. А директором «Артерія Груп» на момент підписання договорів оренди в 2016 році була дружина шеф-редактора сайту Obozrevatel Ореста Сохара — Тетяна.

З компаніями аеропорт уклав три договори оренди за попередньою процедурою: два у 2016 році і один у 2017-му. Обвинувачення стосуються саме цих договорів, бо за законом здавати приміщення в аеропорту може лише Фонд держмайна через відкритий конкурс. Але через те, що Фонд постійно зволікав з конкурсами, і аеропорт публічно на це нарікав, площі орендарям здавали за такими попередніми договорами.

Суд вважає, що Дихне і Левочко лобіювали інтереси «Артерія Груп» і «Кофе Бар Плюс». Окрім того, суд вирішив, що Дихне і Левочко відмовили іншим компаніям, які так само хотіли орендувати площі в аеропорту і звернулись із цим проханнями в аеропорт раніше. Ні суд, ні слідство не довели, що Дихне і Левочко були повʼязані з компаніями «Кофе Бар Плюс» або «Артерія Груп» і отримали від угод корупційний зиск.

Захист Дихне зазначає, що договори попередньої оренди аеропорт укладав ще з 2012 року. Ціну оренди розраховували за тією ж формулою, що й Фонд держмайна. За цим договором компанія мала звернутися до Фонду держмайна з проханням оголосити конкурс — і якщо за його результатами перемогла б інша компанія, то чинний орендар мав покинути приміщення. Також адвокати кажуть, що збитки рахували за дивною формулою. НАБУ звернулось до приватної компанії «Гільдія оцінювачів України». Вона, у свою чергу, взяла дані конкурсів на оренду за 2018 рік, але не в «Борисполі», а в аеропорту «Львів». На основі цих даних встановили: якщо приміщення здають в оренду через конкурс, його ціна в чотири рази вища, ніж без нього.