ВАКС засудив експрезидента «МАУ» Євгена Дихне до 5 років позбавлення волі. У чому його звинувачують

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим звільненого президента авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) Євгена Дихне у зловживаннях, коли він очолював міжнародний аеропорт «Бориспіль». Його засудили до 5 років позбавлення волі, а колишню начальницю відділу аеропорту Олесю Левочко — до чотирьох років.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Обом обвинуваченим суд призначив штаф 8,5 тисячі гривень. Також їм заборонили протягом 3 років обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій.

Вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений в Апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів.

За версією обвинувачення, Дихне у змові з начальницею служби договорів неавіаційної діяльності аеропорту «Бориспіль» Олесею Левочко зловживав службовим становищем на користь двох компаній, а саме «Артерія Груп» і «Кофе Бар Плюс». Вони надали їм перевагу в оренді приміщень на третьому поверсі терміналу D аеропорту «Бориспіль» за заниженою вартістю, без конкурсу та в обхід законної процедури. За підрахунками органів правопорядку, дії підозрюваних привезли до понад 16,5 мільйона гривень збитків держбюджету та аеропорту «Бориспіль».

Водночас сторона захисту вважає, що в діях обвинуваченого Дихне немає складу злочину, оскільки справу за вказаними фактами вже розслідував інший орган правопорядку — її закрили саме з таких причин. До того ж, як вважає сторона, аеропорт «Бориспіль» не є потерпілою стороною, оскільки збитків він не зазнав.