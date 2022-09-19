Авіакомпанія МАУ призначила нового президента

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) призначила нового президента. Ним став Кирило Звонарьов.

Про це повідомляється на сайті МАУ.

Зміна відбулася через закінчення контракту Євгена Дихне, який очолював МАУ з вересня 2019 року.

У компанії заявили, що Звонарьов має понад 25 років управлінського досвіду в різних галузях як в українських, так і в міжнародних компаніях. З 2014 по 2022 рік він обіймав посаду заступника генерального директора Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Також вказано, що Звонарьов є доцентом кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного авіаційного університету.