Премʼєр Грузії розкритикував Зеленського за підтримку протестів і заявив про втручання у внутрішні справи

Премʼєр Грузії Іраклі Гарібашвілі розкритикував Володимира Зеленського за підтримку масових акцій протесту в Тбілісі проти закону про «іноагентів», а також заявив про втручання у внутрішні справи.

Про це він сказав в ефірі каналу Imedi.

«Коли людина, яка воює, виходить і відповідає на деструктивну акцію, яку проводять кілька тисяч людей тут, у Грузії, це прямий доказ того, що ця людина залучена, мотивована, щоб тут щось сталося. Вийшов [мер Києва Віталій] Кличко, вийшов [російський юрист, блогер Марк] Фейгін, вийшли якісь невідомі люди, українські політики, [голова фракції «Слуга народу» Давид] Арахамія і якісь брудні невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот, що є прямим втручанням», — сказав він.

Гарібашвілі сказав, що бажає Україні миру, але «спочатку подбайте про себе, а ми будемо дбати про нашу країну».