Премʼєр Грузії розкритикував Зеленського за підтримку протестів і заявив про втручання у внутрішні справи

Премʼєр Грузії Іраклі Гарібашвілі розкритикував Володимира Зеленського за підтримку масових акцій протесту в Тбілісі проти закону про «іноагентів», а також заявив про втручання у внутрішні справи.
Про це він сказав в ефірі каналу Imedi.
«Коли людина, яка воює, виходить і відповідає на деструктивну акцію, яку проводять кілька тисяч людей тут, у Грузії, це прямий доказ того, що ця людина залучена, мотивована, щоб тут щось сталося. Вийшов [мер Києва Віталій] Кличко, вийшов [російський юрист, блогер Марк] Фейгін, вийшли якісь невідомі люди, українські політики, [голова фракції «Слуга народу» Давид] Арахамія і якісь брудні невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот, що є прямим втручанням», — сказав він.
Гарібашвілі сказав, що бажає Україні миру, але «спочатку подбайте про себе, а ми будемо дбати про нашу країну».
- Закон про «іноагентів», який повністю імітує російський, був ухвалений парламентом Грузії в першому читанні 7 березня. Після цього грузини вийшли на протести, які закінчилися зіткненнями з силовиками. Протестувальників підтримала президент Саломе Зурабішвілі, вона пообіцяла накласти вето на закон.
- 8 березня президент Володимир Зеленський висловив солідарність із протестувальниками у Грузії і запевнив, що Україна прагне бачити Грузію членом ЄС.
- 9 березня партії, які раніше підтримали ухвалення документа, «відкликали» його. Поліція під тиском громадськості звільнила 133 затриманих, але протестувальники вимагають відставки уряду та дострокових виборів. 10 березня парламент Грузії припинив розгляд законопроєкту про «іноземних агентів», проваливши голосування.