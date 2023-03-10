Вірменія відмовилася від квоти заступника генсека ОДКБ

Вірменія відмовилася від квоти заступника генерального секретаря Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це журналістам «Радіо Свобода» сказав речник МЗС Вірменії Ван Хунанян.

Причину відмови від квоти він не назвав.