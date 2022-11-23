Прем’єр Вірменії відмовився підписувати документи на саміті ОДКБ

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на саміті Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Єревані відмовився підписувати проєкти декларації Ради колективної безпеки ОДКБ і документа про спільні заходи щодо надання допомоги Вірменії.

Про це повідомила пресслужба уряду.

На саміті Пашинян закликав організацію дати політичну оцінку «агресивним діям» Азербайджану проти Вірменії.

За його словами, союзники по ОДКБ повинні добиватися від Азербайдажану виведення військ із зайнятої ними частини Нагірного Карабаху, інше це «може означати відмову ОДКБ від союзницьких зобовʼязань».

Влада Вірменії стверджує, що внаслідок збройних сутичок у вересні на кордоні з Азербайджаном азербайджанські військові зайняли частину вірменської суверенної території. У Баку це заперечують, вказуючи на те, що кордони між країнами не демарковані.

Тим часом Єреван виступає за те, щоб ОДКБ провела політико-дипломатичну роботу з Азербайджаном, аби він вивів війська з її заявлених територій.

Самопроголошений президент білорусі одександр лукашенко заявив у своєму виступі на сесії Ради колективної безпеки, що останнім часом зʼявляються думки, що майбутнє ОДКБ залежить від результату війни в Україні.

«Якщо [росія] переможе, ОДКБ житиме. Якщо не переможе, ОДКБ існувати не буде. Відчуваю, що ми дійшли єдиної думки, що якщо, не дай бог, обрушиться росія, то наше місце буде під цими уламками», — зазначив лукашенко.