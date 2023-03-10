Financial Times: Україна, ймовірно, отримала систему Patriot, однак вона ще не введена в експлуатацію

Україна, ймовірно, отримала одну із двох систем ППО Patriot, які обіцяли надати США та Німеччина, але вона ще не введена в експлуатацію.
Про це пише видання Financial Times.
Також очікується кілька пускових установок Patriot із Нідерландів.
Patriot— це передова система ППО середньої дальності, яку може запропонувати Захід, але вона не тестувалася проти балістичних «Кинджалів», якими росія періодично атакує Україну. Аналогічна система Samp-T, обіцяна Францією та Італією, також іще не надійшла.
- 21 грудня 2022 року США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який включає батарею ЗРК Patriot. У січні стало відомо, що Німеччина передасть додаткову батарею Patriot, Нідерланди — ще дві пускові установки до Patriot. У січні міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що американці навчать українських офіцерів керувати Patriot за 10 тижнів.