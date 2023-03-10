Financial Times: Україна, ймовірно, отримала систему Patriot, однак вона ще не введена в експлуатацію

Україна, ймовірно, отримала одну із двох систем ППО Patriot, які обіцяли надати США та Німеччина, але вона ще не введена в експлуатацію.

Про це пише видання Financial Times.

Також очікується кілька пускових установок Patriot із Нідерландів.

Patriot— це передова система ППО середньої дальності, яку може запропонувати Захід, але вона не тестувалася проти балістичних «Кинджалів», якими росія періодично атакує Україну. Аналогічна система Samp-T, обіцяна Францією та Італією, також іще не надійшла.